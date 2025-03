Meglepő, de sokak számára annál örömtelibb bejelentés érkezett az SNK részéről a Fatal Fury: City of the Wolves kapcsán, lévén kiderült, hogy a világ egyik leghíresebb focistáját is hamarosan irányításunk alá vehetjük a játékban.

Ő nem lesz más, mint Cristiano Ronaldo - akinek Juan Felipe Sierra adja majd a hangját -, és tökéletesen hozza az ismert sportoló külső tulajdonságait,Hogy Ronaldo pontosan mikor kerülhet be a Fatal Fury: City of the Wolves -ba, azt nem tudjuk, talán már a megjelenéskor ott lesz, amire április 24-én kerülhet majd sor PC-n, PS4-en, PS5-ön és Xbox Series X/S-en.

