Cliff Bleszinski is izgatott a Gears of War E-Day miatt

Az Xbox Games Showcase egyik legnagyobb bejelentése volt a legújabb Gears of War-játék, ami nemcsak a rajongókat hozta izgalomba, hanem az eredeti alkotót, Cliff Bleszinskit is, aki a Twitteren reagált a bejelentésre.

Szerinte nagyon pozitív az, hogy, hiszen az emberek így pontosan azt kapják, amit szerettek volna, egy komor hangulatú, sötét akciójátékot, sőt Cliff a trailerben látottak alapján arra is becslést tett, hogy a Gears of War E-Day talán egyfajta prológusa lehet az Ingaháborúknak.Akárhogyan is, az első kedvcsináló valóban nagyon meggyőző volt, és ha te valamiért lemaradtál volna róla, akkor ne habozz vetni rá egy pillantást, hiszen a Gears of War E-Day ismét egy olyan játék az Xbox portfóliójából, amire érdemes lesz várni.

Nézd nagyban ezt a videót!