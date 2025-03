Ciri harci stílusa különbözni fog Geraltétól a The Witcher 4-ben

A The Witcher 3-at a valaha készült egyik legjobb akció-RPG-nek tartják, azonban még az ilyen jó játékoknak is vannak gyenge pontjai és még a fanatikus rajongók is egyetértenek abban, hogy a harc lehetett volna jobb.

Geralt mestere a kardoknak és a mágiával kiegészülve kiegyenlíti az erőviszonyokat bárki ellen, de úgy tűnik, a CDPR nem csak a főhőst változtatja meg a The Witcher IV -ben, hanem Ciri saját harci stílust is kap. A bejelentő trailerben láthattuk, ahogyan, valójában pedig ez a játékmenetbe is bekerül majd.A CDPR AnsweRED podcastjában Pawel Burza vezető kommunikációs menedzser egy furcsa hasonlattal arról beszélt, Geralt mozgékony, de bizonyos értelemben olyan, mintha egy tömb lenne és hozzá képest Ciri olyan, mintha folyékony volna.Sebastian Kalemba játékigazgató hozzátette, Ciri hogy "úgy mozog, mintha farkasok nevelték volna Kaer Morhenben", ami "a személyiségéből, a testtartásából és a többi dologból adódik". A The Witcher 3-ban már láthattunk belőle egy keveset és érdekes lesz látni, hogy a fejlesztők hogyan alkották tovább a sorozat következő játékához.