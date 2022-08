Children of the Worm címmel fog érkezni a Back 4 Blood következő kiegészítője

A Children of the Worm névre hallgató frissítés végre friss vért pumpál a játékba, egy új sztoriszál, egy új játszható karakter, új ellenfelek, exkluzív kinézetek, fegyverskinek, új kiegészítők és fegyverek is érkezni fognak a zombis co-op lövöldözős játékba.

Az új játszható karakter a Dan "próféta" névre hallgat, aki kicsit elmebajos, "világmegváltó" személyiségével nagy szerepet fog majd játszani az új kampányban, talán még az apokaliptikus szektához is lesz valami köze. Az új hős természetesen nem érkezik üres kézzel, egy új sztoriszál keretein belül debütál majd a játékban.Az új kiegészítő új ellenfeleket is behoz majd,. Az új ellenfelek ellen új fegyverek is dukálnak. Érkezik egy új mordály, továbbá a vadiúj medvecsapda is okoz majd pár kellemetlen percet az óvatlanul sétálgatóknak.A csomag emellett nyolc exkluzív karakter kinézetet és 12 új fegyver skint is tartalmazni fog majd. Az új kiegészítő, a Children of the Worm megjelenési dátuma augusztus 30, természetesen külön is megvásárolható lesz, a Back 4 Blood : Deluxe Edition és a Back 4 Blood : Ultimate Edition tulajdonosai pedig ingyenesen megkapják majd.