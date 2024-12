Challenge mód jött a Black Myth: Wukongba

Új frissítés érkezett a Black Myth: Wukong hoz, amely így számos új funkcióval bővült, a legfontosabb elemei az új kihívások, a Journeyer's Charts kiegészítés és az új felszerelések, szóval érdemes visszalesni a kalandba.

megtalálni bármely Keeper's Shrine meglátogatásával. Kétféle kihívás van, a Return of Rivals során egy az egy elleni párbajokat vívhatunk a korábban legyőzött ellenségekkel három nehézségi szint közül választva.A Gauntlet of Legends-ben pedig egymás után több ellenféllel harcolhatunk, ezek teljesítéséért új kincsek várnak ránk. A frissítés egy új Journeyer's Chart funkciót is hozott, ami úgy tűnik, hogy a játékon belüli térképek hozzáadását jelenti.