Call of Duty és Alan Wake is lapul a júliusi ingyenes PS Plus játékok között

Bár idén még nem igazán volt gyenge tartalom a PS Plus előfizetőknek szánt ingyenes videojátékok között, azonban a júliusi kínálattal minden kétséget kizáróan alaposan odatette magát a Sony - még az eddigieknél is jobban.

A listán ugyanis bár újfent három címet találunk, azonban köztük kettő is akkora név, hogy annak nagyon sokan örülnek majd, hiszen ebben a hónapban ingyen kapják majd meg a rajongókEz azonban még nem minden, hiszen a július 4. és július 31. között letölthető címek között egy rejtett kincs is akad, mégpedig az Endling: Extinction is Forever képében, ami tökéletes lesz azoknak, akik szívesen töltik az idejüket indie címekkel.