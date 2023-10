Büntetést fizet a Valve a korlátozott Steam-kulcsok miatt

Az Európai Unió Bírósága elutasította a Valve fellebbezését, így a Steam üzemeltetőinek súlyos bírságot kell fizetniük azért a gyakorlatért, ami szerint földrajzi korlátozásokat vetettek ki az egyes játékkulcsokra.

Mint ismert, néhány évvel ezelőtt több kiadó, így a Valve is beszállt abba a bizniszbe, ami korlátozta a Steam-kulcsok beválthatóságát néhány országban, és mivel mindez EU-s országokat is érintett, ezért a versenyhivatal azonnal felszólalt, perre vitte az ügyet, aminek részekéntA Valve és a többi érintett csapat fellebbezett az ügyben, de a bíróság elutasította, így most már jogerős, hogy a Steam üzemeltetőinek 1,6 millió eurót kell kifizetniük ebből az összegből, de 2,9 millió eurós bírságot kapott emiatt a Focus Home Entertainment, valamint 340 ezres büntetést a Bandai Namco is.