Ha mindig is irigykedtél azokra az országokra, ahol a rajongók élőben meghallgathatták a PlayStation univerzum legjobb játékainak legismertebb zenéit, akkor most van egy nagyszerű hírünk: 2025-ben hazánkba is ellátogat a PlayStation The Concert turnéja.

A Sony, a RoadCo Entertainment és a GEA Live együttműködéseként létrejött PlayStation The Concert - World Tour 2025-2026 elnevezésű koncertsorozat április 15-én indul Dublinból, és egész Európát behálózza majd,Az esemény egy mélyen magával ragadó élő koncertélményt kínál, amelyben olyan videojátékok zenéi csendülnek fel élőben, mint a God of War, a The Last of Us, a Ghosts of Tsushima vagy éppenséggel a Horizon.

