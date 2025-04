Brutálisan jó zenékkel érkezik a Devil May Cry anime

Egy kellemes időutazás várhatja majd a Devil May Cry anime rajongóit az első évadban, lévén kiderült, hogy a készítők nemcsak a történet és az animáció minőségével szerettek volna nagyot alkotni, illetve némi retro élményt adni.

Ebben a tekintetben a zenei háttér is ott lesz majd a sorban, hiszen olyan dalokat válogattak össze a készítők, amelyekkel tehetünk, mégpedig olyan daloknak hála, mint a Limp Bizkit: Rollin, a Papa Roach: Last Resort vagy a Crazy Town: Butterfly.Mindez pedig csak az jéghegy csúcsa, hiszen szerepel majd az animében az Evanescence, a Rage Against the Machine, Casey Edwards, a Gunship, sőt még a Green Day is egy egyelőre rejtélyes dallal. Íme a teljes lista:Evanescence - AfterlifeLimp Bizkit - Rollin' (Air Raid Vehicle)Rage Against the Machine - Guerilla RadioPapa Roach - Last Resort (Power Glove Remix)Casey Edwards - Devil Trigger (Power Glove Version)Casey Edwards - Bury the Light (Power Glove Version)Crazy Town - ButterflyGunship - Ghost (feat. Power Glove)Green Day with a mystery track