Bosszantó hiba bukkant fel újra a Marvel's Midnight Suns-ban

Egy hihetetlenül frusztráló hiba újra megjelent a Marvel's Midnight Sunsban a játék Blood Storm DLC-jével, a játékosok a fórumokon panaszkodnak, hogy nem tudják feloldani a Blood Stormhoz kapcsolódó achievementeket, hacsak nem kezdik újra a játékot.

A Blood Storm DLC achievementjei a sztoriküldetések, kutatások, kihívások és egyéb feladatok teljesítését írják elő, de sajnos nem minden játékos, aki teljesíti ezeket a feladatokat, kap érte kreditet. Többen arról számoltak be , hogy a befejezés után sok, ha nem az összes, amegfelelően.Úgy tűnik, az egyetlen működő megoldás az, ha a játékosok teljesen újraindítják a játékukat, akár egy új mentéssel, akár a Midnight Suns New Game Plus opcióján keresztül. Azt nem tudni, hogy hány felhasználót érint a hiba, biztosan nem ritka, de nem is érint minden Midnight Suns játékost.Ez a hiba nem újdonság a Blood Storm DLC-ben, az első kiegészítő megjelenése óta része a Midnight Sunsnak, és azóta minden DLC kiadásában aktív. Nem világos, hogy a Firaxis dolgozik-e a hiba kijavításán, vagy ez örökre így marad.