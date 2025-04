Borderlands 3 és Diablo III: Reaper of Souls is van az Xbox Game Pass áprilisi játékai között

A Microsoft bejelentette, hogy milyen videojátékokkal szeretnék bővíteni áprilisban az Xbox Game Pass kínálatát, így kijelenthetjük, hogy ismét nagyszerű alkotások sorakoznak fel a szolgáltatás mögé PC-n és konzolon egyaránt.

A hónap húzócímei határozottan a Borderlands 3 és a Diablo III: Reaper of Souls lesznek, de érkezik még a South of Midnight, a Commandos: Origins, sőt többek között még a Hunt Showdown is.Ha kíváncsi vagy arra, hogy melyik nap, pontosan milyen cím csatlakozik a kínálathoz április elején, akkor vess egy pillantást az alábbi listára, amely minden kérdésedre válaszol:Április 3: Borderlands 3 Ultimate Edition (Xbox Series X|S, PC, Cloud), Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game, Standard.Április 3: All You Need is Help (Xbox Series X|S) Game Pass Standard.Április 3: Still Wakes the Deep (Xbox Series X|S) Game Pass Standard.Április 3: Wargroove 2 (Xbox Series X|S) Game Pass Standard.Április 8: Diablo III: Reaper of Souls (Xbox Series X|S, PC, Cloud) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard.Április 8: South of Midnight (Xbox Series X|S, PC, Cloud) Game Pass Ultimate, PC Game Pass.Április 8: Hunt Showdown 1896 (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass.Április 9: Commandos: Origins (Xbox Series X|S, PC, Cloud) Game Pass Ultimate, PC Game Pass.Április 10: Blue Prince (Xbox Series X|S, PC, Cloud) Game Pass Ultimate, PC Game Pass.