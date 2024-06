A Sony bejelentette, hogy milyen ajándékokkal szeretné megörvendeztetni júliusban azokat, akik továbbra is megmaradnak hűséges PS Plus előfizetőknek, és bátran kijelenthető, hogy most sem kell csalódniuk a rajongóknak.

A július 2-től augusztus 6-ig tartó időszakban ugyanis három ingyenes címet kapunk a Sony-tól - mindegyiket PS4-re és PS5-re is -, a fő attrakció pedig alett, bár ez sokak számára nyilván nézőpont kérdése, hiszen biztosan lesznek, akik jobban örülnek a másik két cím közül valamelyiknek.A három játék között ugyanis megtalálhatjuk még a kooperatív online játék egy egészen új szintjét prezentáló-t, valamint a virtuális jégkorongozást prezentáltó-et is.