Óriási bejelentéssel szolgált Sean Murray, a No Man's Sky alkotója és a Hello Games vezére, aki annak idején a Joe Danger videojátékkal lopta be magát először a szívünkbe, ennek azonban már sok-sok éve, így éppen itt volt az ideje egy kis múltidézésnek.

Ennek apropójából Sean bejelentette, hogy böngészőből is elérhetővé tették a sorozat két ismert tagját, így név szerintis szabadon élvezhető most a hivatalos honlapon keresztül, méghozzá különösebb hardver nélkül.Az élményhez elegendő pusztán egy számítógép és egy jobb internetkapcsolat ahhoz, hogy élvezhessük a motoros kaszkadőrködés élményét, amit egy kicsit furcsa lehet elsőre billentyűzettel és egérrel irányítani, ellenben közel sem lehetetlen.