Bloodborne + Mario Kart? Pontosan ezt kínálja a rajongók által fejlesztett Bloodborne Kart!

Bár milliónyi rajongói videojáték készül időről-időre, közöttük azonban csak néhány olyat találunk, amelyik valóban megérdemli a figyelmet, azonban a Bloodborne Kart kétségtelenül ebbe a kategóriába sorolható.

Bloodborne Kart:

?? RELEASING 1/31/2024! ??



? 12 racers!

? 16 maps!

? Full single player campaign mode!

? Boss fights!

? Local split screen multiplayer!

? VS Battle mode!



????LETS RACE THESE FOUL STREETS ????



Happy Halloween ?? pic.twitter.com/wdumqS0lHX — ???? PSX Bunlith ???????? BLM ACAB ???? (@b0tster) October 31, 2023

Ez a játék ugyanis a Bloodborne világát a Mario Kart őrült gokartos száguldozásával és akciózásával ötvözi, méghozzá olyan formában, mintha az egy PSX-es demake lenne, és az alkotók elmondása szerint nem is kell sokat várni rá: 2024. január 31-én már meg is jelenik.Tartalmát tekintve 12 versenyző, 16 pálya, boss harcok, egy teljes egyjátékos kampány, lokális split screen multi és VS battle mód is helyet kap majd benne. Ha belenéznétek egy kicsit, itt a remek alkalom: