Black Adam és az egyik Szörnyecske is érkezik hamarosan a MultiVersusba

A DC szuperhőse, Black Adam és Stripe a Szörnyecskékből is hamarosan elérhető lesz a Warner ingyenes verekedős játékában, emellett az első szezon új játékmódokkal és további hősökkel fog bővülni.

A Season 1 némi csúszással a tegnapi napon rajtolt el, viszont cserébe rengeteg újdonságot kapunk még ebben a hónapban. Végre bekerül a játékba mindkét korábban bejelentett Rick and Morty karakter. Morty Smith, a doki, Rick unokája és szárnysegéde augusztus 23-tól lesz majd elérhető, Rick Sanchez pedig majd valamikor később a szezon folyamán., érkezik a Classic Arcade mód és végre ranked meccseket is indíthatunk majd. A Warner Bros. Games emellett bejelentette a MultiVersus Battle Pass elindítását is, aminek a keretei között új jelvények, profilikonok, bannerek, Taz "Tune Squad 96"-os kinézete, Harley "Task Force X" outfitje és egyéb jutalmak lesznek majd elérhetőek.