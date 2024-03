Bezárt a Smilegate Barcelona, ahol egy AAA konzolos játékon dolgoztak

A Smilegate Barcelona igazgatója, Stephane Blais - aki korábban az Eidos Montreal és a Ubisoft munkatársa volt - azt állítja a LinkedIn-oldalán, hogy a koreai Crossfire európai részlegétől minden alkalmazottat elbocsátanak.

A stúdiót 2020-ban alapították, méghozzá egy nyílt világú AAA konzolos cím fejlesztésére, most azonban a Smilegate Barcelona. "Iparágunk egyre inkább kezd hasonlítani a Battleship játékra, most rajtunk volt a sor, hogy eltaláljanak" - írta az igazgató.Hozzátette, az elmúlt 6 hónap elég intenzív volt, mindannyian nagyon keményen dolgoztak azért, hogy megpróbálják menteni a helyzetet, de nem sikerült. A csapat a Crossfireről és a Lost Arkról lehet ismert és biztos, hogy érdekes játékon dolgoztak (a címét nem jelentették be), Blais például korábban Assassin's Creed Valhalla és a Far Cry 5 narratív igazgatója volt.