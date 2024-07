Bepattogott az EA Sports FC 25 megjelenési dátuma

Az EA megerősítette az EA Sports FC 25 megjelenési dátumát, valamint azok, akik előrendelik az Ultimate Editiont, egy hétig korai hozzáférést kapnak, az EA Play-tagok pedig szeptember 20-tól egy 10 órás korai hozzáférési próbaidőszakkal élhetnek.

A Real Madrid és az angolok sztárja, Jude Bellingham van az idei standard kiadás borítóján, az Ultimate Editionön mellette a Barcelona játékosa, Aitana Bonmatí, valamint David Beckham, Zinedine Zidane és Gianluigi Buffon látható. Több új játékmódot is bejelentettek, köztük a Rush-t, amelyben egy 5v5-be szállhatunk be a Kick-Off, az Ultimate Team és a Clubs módokban és a Volta helyébe lép.A karrier módban is bevezetik a Live Start Pontokat, vagyis végigjátszhatjuk a szezont az általunk választott héttel kezdődően. Szintén a karrier módban most először a női labdarúgás is megjelenik, a legjobb női ligák közül több is licenszelve lesz, valamint az UEFA női Bajnokok Ligája is.AzPlayStation 5-re, PlayStation 4-re, Xbox Series X/S-re, Xbox Onera, PC-re és Switch-re.

