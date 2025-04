Bepanaszolták a Ubisoftot az egyjátékos címek online követelménye miatt

Egy osztrák székhelyű adatvédelmi cég jogi panaszt nyújtott be a Ubisoft ellen, mivel aggályai vannak a vállalat adatgyűjtési gyakorlatával és az egyjátékos címek online kapcsolatának szükségességével kapcsolatban.

A NOYB - European Center for Digital Rights nonprofit szervezet egy Far Cry-rajongó ügyét vállalta fel, aki felvette a kapcsolatot a Ubisofttal, hogy megtudja, milyen adatokat gyűjtött. A NOYB szerint a Ubisoft semmibe vette a GDPR szabályait és most akár 92 millió eurós bírságot is kockáztathat, ami a vállalat tavalyi 2,3 milliárd eurós forgalmának négy százaléka.A játékosmutatott kapcsolatot külső szerverekkel, - állítja a NOYB - és ezt "titkos adatgyűjtésnek" nevezi. Továbbá a szervezet szerint mivel a felhasználó a játékot a Steamen vásárolta meg, könnyen lehet lehetne ellenőrizni, hogy jogtiszta-e, ezért nem kellene online kapcsolat.A Ubisoft közölte, hogy tud róla és vizsgálja a jogi panaszt, amely az egyjátékos játékok online kapcsolódás közbeni adatgyűjtése miatt érkezett.