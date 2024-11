Bemutatták az eddig soha nem látott, törölt Half-Life 2: Episode 3 felvételeit

Half-Life 2 huszadik évfordulóját ünneplő dokumentumfilm a 2004-es PC-s játék fejlesztését követi nyomon és interjúkat tartalmaz a játék legjelentősebb személyiségeinek többségével, köztük a Valve főnökével, Gabe Newell-lel.

A videó végén szó esik arról, hogy miért jelentették be a Half-Life 2 harmadik epizódját, annak ellenére, hogy nem jelent meg soha. A Half-Life 2 csapata ezt nagyrészt annak tulajdonítja, hogy akkoriban a Valve más címein kellett dolgozniuk, ezért az epizódot nem adták ki.David Speyre, a Half-Life 2 egyik fejlesztője úgy emlékszik, hat hónapig dolgoztak rajta, amikor. Mire visszatértek volna a projekthez, már az volt az érv, hogy "hát, lemaradtunk róla", pedig Speyre szerint lett volna rá két évük befejezni.A dokumentumfilm megjelenésével párhuzamosan a Valve egy sor frissítést is kiadott a Half-Life 2 -höz, amely most korlátozott ideig ingyenesen megszerezhető a Steamen.

