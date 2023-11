Bemutatták a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 főszereplőjét

A Paradox Interactive és a The Chinese Room bemutatta Phyret, a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 főszereplőjét, akinek beállíthatjuk a nemét, a klánját, a ruházatát, a viselkedését és a vért, amivel táplálkozik.

számára és elkezdhetjük felfedezni Seattle sötét, vámpíroktól hemzsegő alvilágát. Útközben Fabien, a Phyre fejében lévő furcsa hangon keresztül ismerjük meg a körülöttünk lévő világot.Az elágazó párbeszéd-rendszer által minden egyes beszélgetés befolyásolja, hogy a környezet és a karakterek hogyan reagálnak Phyrera és alakítja a történetet. Ian Thomas, a The Chinese Room narratív igazgatója szerint megőrzik a Vampire: The Masquerade lényegét, és kihasználják annak sötét hangulatát, hogy Phyre bonyolult narratíváját létrehozzák.Sean Greaney, a kiadó Paradox Interactive World of Darkness ügyvezető elnökhelyettese azt emelte ki: "Seattle alkalmazkodik és változik a játékosok által választott döntésekhez és párbeszédes lehetőségekhez, ami másfajta történetélményt eredményez."

