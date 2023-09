Az idei évben feltámasztja a nagyszerű Star Ocean-sorozatot as Square Enix csapata, aminek apropójából végre elindult a marketinggépezet, és rögtön ki is adtak egy olyan mozgóképet, amit sokan talán tátott szájjal néznek majd végig.

Az alábbi felvételen ugyanis a Star Ocean: The Second Story R gyönyörű, anime hatású nyitójelenete látható, melynek a SUIREN japán zenekar biztosította a zenei hátteret, ezzel garantálva a teljes élményt. Star Ocean: The Second Story R megjelenése egyébiránt már egyáltalán nincs messze, november 2-án számíthatunk érkezésére PC-re, PS4-re, PS5-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

