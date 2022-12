Bemutatták a One Piece Odyssey működését

A Bandai Namco és az ILCA kiadott egy bővebb előzetest a hamarosan megjelenő One Piece Odyssey RPG-jükhöz, amely bemutatja a játék különféle rendszereit, így a küzdelmet, a tárgyak elkészítését és a testreszabási lehetőségeket.

A 11 perces videóban elmagyarázzák, hogy a játékmenet három kategóriába sorolható: drámai történet, kaland és csata. A legérdekesebb talán az, hogy a fejlesztőcsapat biztosította a játékosokat arról, hogy a One Piece Odyssey az, ahelyett, hogy egyszerű és ismétlődő feladatokat kellenne végrehajtani. One Piece Odyssey stratégiai, körökre osztott harcrendszert kínál, próbálják úgy elkerülni a monotonitást, hogy több lehetőséget ajánlanak az ellenségek legyőzésére. Az RPG drámai jelenetei olyan eseményeket tartalmaznak, amelyek véletlenszerűen fordulnak elő és váratlan harci helyzeteket teremtenek. Ezek kibővítik a játék történetét és mini küldetésekként szolgálnak, amelyekben a játékosoknak bizonyos karaktereket kell legyőzniük, hogy tapasztalatot és jutalmat szerezzenek.A játékban rejtvényeket tartalmazó kazamaták is találhatók, amelyekben megfejthető rejtvényeket is meg lehet oldani, így a felfedezés szórakoztató élményét adják. Egy új szintlépési mechanizmussal több tapasztalati pont szerezhető, ritka ellenségek legyőzésével, csapatban való harcért és drámai jelenetet követően. One Piece Odyssey testreszabási rendszere megkülönbözteti magát a többi RPG-től, minden elemnek megvannak a saját statisztikái és képességei és a játékosok bármilyen karakternél használhatják őket, akiket fel akarnak erősíteni. Vagyis a játékosok kombinálhatják és megváltoztathatják a felszerelést, hogy minden karaktert úgy építsenek, ahogy akarnak.

