Bemutatták a Diablo IV első bővítményét

Az idei BlizzConon a Blizzard a nyitóünnepségen egy csomó bejelentéssel verte fel a tömeget, köztük a Diablo IV első kiegészítőjének részleteivel, ennek címe Vessel of Hatred és a jövő év végén várható.

A Vessel of Hatred - amely állítólag még "szuper korai" fejlesztési fázisban van - folytatja az alapjáték antagonistájának, Prime Evil Mephistónak a történetét és egy új régiót vezet be: Torajan buja dzsungelét, amelyet legutóbb a Diablo II-ben láttunk. Még annyit közöltek, hogyérkezik.A hírekhez egy nem különösebben informatív teaser trailer is jött, ami viszont szembetűnő, hogy a korábbi szivárgások egybecsengenek a friss bejelentéssel. Ezek alapján az új osztály a természet témájú Spiritborn lehet, a dzsungel mellett egy Kurastra nevű város lehet és elindulhat egy új zsoldosrendszer - persze ezek egyike sem garantált még.

