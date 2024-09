Bemutatkoztak a Majin Buu karakterei is a Dragon Ball: Sparking! Zeroban

A Bandai Namco és a Spike Chunsoft megerősítette a Dragon Ball: Sparking! Zero következő karaktereit, ezek a harcosok a Dragon Ball Z klasszikus Majin Buu Saga történetéből érkeznek.

A Bandai Namco az elmúlt hónapokban folyamatosan jelentetett meg trailereket a különböző karakterekre koncentrálva, most az új kedvcsináló megerősítette, hogy a. Láthatjuk Nagy Saiyamant, Son Gohan szuperhős alteregóját, aki Spopovichal, a Buu Saga egyik kisebb ellenfelével harcol, majd Babidi leleplezése következik.A trailer Majin Buu különböző inkarnációit is bemutatja, valamint az Ultimate Gohan is megerősítést nyert a trailerben, valamint Kid Buu. Az előzetes egyébként szuper lett, a forrásanyag különböző ikonikus pillanatait is újraalkották a készítők, így érdemes rálesni.Az előzetes egyik utolsó képkockájából kiderül, hogy koránt sem ez volt az utolsó, még 26 harcos bejelentésére várhatunk az október 11-i megjelenés előtt.

Nézd nagyban ezt a videót!