Bemutatkoztak a felújított Alone in the Dark főszereplői

A klasszikus horror-videojáték franchise, az Alone in the Dark visszatér és Halloween idején ígér izgalmas játékélményt, a készülő horror mindkét főszereplője szól néhány szót, vagyis Emily Hartwood (Jodie Comer) és Edward Carnby (David Harbour).

A két új videót a THQ Nordic Digital Showcase eseményén mutatták be, sajnos játékmenet előzetes még nincs, de a mostaniak is többek a semminél. Az eredeti Alone in the Dark 1992-ben jelent meg és az egyik legkorábbi túlélő horrorjátékként emlegetik, idén ősszel PlayStation 5, Xbox Series X/S és PC platformokon lesz elérhető az átdolgozott kiadás.A hamarosan megjelenő játékban részletesebben felfedezhetjük a Derceto Manort, ahol próbáljuk kideríteni az igazságot Emily nagybátyja haláláról. A SOMA és az Amnesia horrorjáték-írója, Mikael Hedberg is közreműködik a játék történetében, a friss kedvcsinálók pedig

