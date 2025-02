Bemutatkoztak a Fatal Fury: City of the Wolves első DLC karakterei

Bár még csak az első béta teszt van a küszöbön - az napokon belül indul -, azonban az SNK máris bejelentette, hogy milyen extra karakterekkel bővíti a Fatal Fury: City of the Wolves -t az első évadban.

A Season Pass 1 részekéntmajd szép sorjában, így idén nyáron Andy Bogard és a Street Fighterből ismert Ken, majd ősszel Joe Higashi csatlakozik a harcokhoz, de télen újabb Street Fighter karakter, a bájos Chun-Li oldalán is harcolhatunk majd, 2026 elején pedig Mr. Big csatlakozik a bunyókhoz. Fatal Fury: City of the Wolves megjelenésére egy kicsit még várnunk kell, a tervek szerint április 24-én érkezik meg közénk PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt, míg a nyílt béta február 20. és február 24. között esedékes.