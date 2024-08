Bemutatkoztak a Dead by Daylighthoz érkező Castlevania tartalmak

Végre teljes egészében bemutatkozott az idei év egyik, ha nem a valaha készült legkülönlegesebb extra tartalom a Dead by Daylight hoz, lévén a legendás Castlevania-sorozat néhány sajátosságával bővülhet hamarosan a játék.

Olyannyira hamarosan, hogy a Behavior Interactive augusztus 27-ét jelölte ki az indulás időpontjaként, amit érdemes felvésniük a rajongóknak, mert ekkor érkezik a játékba, de a túlélők között biztosan felbukkanhat majd egy Belmont is a sorból.A Castlevania fejezettel természetesen egy új térkép is bekerül majd a játékba, amely nem is épülhetne másra, mint Drakula kastélyára, de inkább nézzétek meg magatok a kapcsolódó kedvcsinálót, hátha láttok még benne néhány további érdekességet.

