Bemutatkozott az Overwatch 2 új hőse, Venture

Áprilirs 16-án érkezik az Overwatch 2 tizedik szezonja, amely keretein belül egy teljesen új hős, Venture is tiszteletét teszi, aki egy hatalmas fúróval utat csinál magának, minden ellenségét szétszélesztve.

A friss és üde élményt kínáló karakter sebzés azaz damage alapú szereplőként szélesíti ki az amúgy is magas számmal bíró egyéniségek tárházát. Az! A kedves személyiség mögött egy határozott és erős jellem áll, amely tulajdonságok által könnyen mi lehetünk majd a csaták színterének uralkodói.A fejlesztők elmondása szerint a tizedik szezonnal nem csak egy új hős érkezik majd, de rengeteg egyéb tartalmi frissítés vár majd ránk, többek között egy jobban átgondolt jutalmazási rendszer is, amely azon játékosok számára ad löketet, akik az idejük nagy részét az Overwatch 2 című alkotásra áldozzák.Az Overwatch 2 Playstation 4-en, Playstation 5-ön, Xbox One-on, Xbox Series X/S-en, Nintendo Switch-en és PC platformon is elérhető, ingyen. Alább megtekinthető a szóban forgó "figura", egy videós kedvcsináló formájában. És ne feledjétek : "Venture nélkül nincs adventure"!

Nézd nagyban ezt a videót!