Bemutatkozott az Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land

A Koei Tecmo csapata bejelentette, hogy jövőre újabb Atelier-játékkal gazdagodhat majd a sorozat, így bemutatták az Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land című alkotást, méghozzá rögtönb egy vaskos kedvcsinálóval.

Ez alapján már alaposabban is elmerülhetünk a játékmenet sajátosságaiban, a gyönyörű világ csodájában, mindemellett pedig abban az élményben, amit csak és kizárólag a Gust által fejlesztett széria képes biztosítani a felhasználók számára.Az Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Landa boltok polcain PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt. Ha jobban megismerkednél vele, az alábbi kedvcsinálót ki ne hagyd:

Nézd nagyban ezt a videót!