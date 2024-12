Bemutatkozott az Agatha Christie: Death on the Nile

A Microids bejelentette, hogy újabb játékot készítenek Agatha Christie egyik híres regénye alapján, így a Murder on the Orient Express után készülődik a Death on the Nile is PC-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re.

A játékban Hercule Poirot és Jane Royce nyomozók történetét ismerhetjük meg, akiket a nyomozás során minden eddiginél nagyobb szabadság társaságában terelgethetünk, miközbenA hetvenes évekbe kalauzoló történet mellett az előző részhez mérten sokkal összetettebb játékmenet, változatosabb helyszínek, javított gondolattérkép és egyéb finomhangolások várnak ránk annak érdekében, hogy teljes egészében átadhassuk magunkat ennek a varázslatos sztorinak.