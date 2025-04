Két új Predator QD-OLED monitort mutatott be az Acer

Az Acer bemutatta legújabb QD-OLED játékmonitorait, a Predator X32 X2-t és a Predator X27U X1-et, amelyek a legmodernebb kijelzőtechnológiákkal érkeznek: az új modellek a kvantumpont és OLED technológia ötvözésével nyújtanak lenyűgöző látványvilágot.

A magas kontrasztaránnyal és a gyártó meghatározása szerint kiváló színvisszaadással érkező eszközök mindezek mellett alacsonyabb energiafogyasztást is ígérnek. A Predator X32 X2 egy 31,5 hüvelykes, 4K UHD felbontású monitor, 240 Hz-es frissítési rátával és 0,03 ms-os válaszidővel.A látvány az Acer szerint moziélményt idéz, így ideális a látványos, részletgazdag játékokhoz. A kompaktabb Predator X27U X1 26,5 hüvelykes WQHD panellel érkezik, szintén 240 Hz-es frissítéssel és AMD FreeSync Premium Pro támogatással., lefedik a DCI-P3 színtér 99%-át, és akár 1 500 000:1 kontrasztarányt kínálnak.A HDMI 2.1 és DisplayPort csatlakozásoknak köszönhetően tökéletesen működnek a legújabb játékkonzolokkal is. Az ergonomikus állványok és a szemkímélő BlueLightShield Pro technológia pedig a kényelmes, hosszú távú használatot is biztosítják.Az EMEA régióban 2025 harmadik negyedévében várhatók az új modellek 799 eurós (324 ezer forint) és 1199 eurós (486 ezer forint) árcetlivel.