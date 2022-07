Bemutatkozott a World of Warcraft: Dragonflight végleges gépigénye

Most már biztosak lehetünk abban, hogy nem akarja túlzottan megizzasztani majd a gépünket a legújabb World of Warcraft kiegészítő, ami magunk között szólva nem is lenne túl indokolta küllem láttán, ami azért még mindig generációs lemaradásban van.

A gépigény azonban szépen fejlődik felfelé, bár az adatok továbbra is messze elmaradnak a manapság általánostól vagy megszokottól,, de aki egy kicsit többet akar, annak fel kell kötnie a nadrágját.Lássuk is azonban rögtön a konkrétumokat, ha már egyszer azt nem tudni, hogy a World of Warcraft: Dragonflight kiegészítő pontosan mikor érkezik meg közénk.Operációs rendszer: Windows 7 64-bitProcesszor: 4 magos, 3.0 GHz-es, 4. generációs Intel Core Haswell / AMD Ryzen ZenMemória: 8 GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 650Ti / AMD Radeon R7 360Tárhely: 128 GBOperációs rendszer: Windows 10 64-bitProcesszor: 6 magos, 3.5 GHz-es 8. generációs Intel Core Coffee Lake / AMD Ryzen Zen 2Memória: 16 GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290XTárhely: 128 GB