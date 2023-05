Bemutatkozott a Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin című valós idejű stratégia

Idejét sem tudjuk már, hogy mikor kaptunk utoljára egy ízig-vérig klasszikus valós idejű stratégiát a klasszikus Warhammer univerzum alapján, azonban a Frontier Developments csapatának köszönhetően rövidesen megtörhet a jég.

A csapat ugyanis bejelentette, hogy ők is ebben az univerzumban alkotnak, ezzel a lendülettel pedig be is jelentették a Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin című videojátékot, ami egy ismeretlen időpontban érkezik majd meg PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt.Az alkotásból természetesen, de többjátékos élményekkel is szolgálnak majd az alkotók 1v1 és 2v2 fős csatákkal a főszerepben, állításuk szerint kimagasló figyelmet szentelve a konzolosokra és a kontrollerrel való játék dinamikusabb jellegére.

