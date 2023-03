Bemutatkozott a Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh

A Microids csapata formálisan is bemutatta a legújabb Tintin-játékot, mely a Pendolo Studios falai között készülődik már egy ideje, és most egy nagyon látványos kis kedvcsinálóval ismerhettük meg a Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh című alkotást.

A Herge által megálmodott univerzum részeként egy újabb nagy kalandra indulhatunk Tintin és hűséges társa, Snowy oldalán, akik ezúttal a Földközi-tengeren hajókázva találkoznak Sarcophagus professzorral, ami egy újabb kaland felé tereli a párost, a főszerepben egy fáraó sírjának felkutatásával, mely sötét titkokat rejteget.Ahogyan azt megszoktuk, a Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh -ban a sztori közben egészen más irányba kalandozik majd el, rengeteg fordulat és egyéb szál csatlakozik a titokzatos, mindemellett pedig egzotikus tájakra kalauzoló sztori. A játékPC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is.

