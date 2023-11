Bemutatkozott a The Witcher: Sirens of the Deep animációs film

A Netflix úgy gondolta, hogy nagyszerű ötlet lenne bemutatni egy animációs filmet a The Witcher-sorozathoz kapcsolódóan még a harmadik és a negyedik évad között, amit The Witcher: Sirens of the Deep címmel már be is jelentettek.

Az animációs film várhatóan jövőre érkezik, és érdekessége az lesz, hogy nemcsak a TV-sorozathoz, hanem a videojátékokhoz, a könyvekhez egyaránt ezer szállal kötődik, munkálatait pedig az a Studio Mirt végzi el,A mű történetének alapját Sapkowski egyik novellája, a Némi áldozat adta, amelyben Geraltot azért fogadják fel, hogy kiderítse egy tengerparti település támadásainak a hátterét, majd hősünk egy csapásra a sellők hosszú évszázados viszályának kellős közepében találja magát.

