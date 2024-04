Bemutatkozott a The Rogue Prince of Persia

Egy vadonatúj Prince of Persia-játékról rántotta le a leplet a Ubisoft csapata, akik az Evil Empire-t, avagy a Dead Cells fejlesztőit kérték fel arra, hogy készítsék el a legendás sorozat következő tagját.

Mielőtt bárki megörülne, ismét csak egy oldalnézetes bohóckodást várhatunk a cím alatt, ami nyilván sokaknak örömet okoz majd, de mi azért nagyon szívesen látnánk már egy olyan alkotást a franchise részeként, mint amilyen annak idején a Warrior Within volt. The Rogue Prince of Persia első körben PC-re jelenik meg --, mint egy gyors tempójú, kihívásokkal teli, a klasszikus oldalnézetes élményeket tökéletesen prezentáló alkotás, amiről mindent tökéletesen bemutat az alábbi kedvcsináló:

