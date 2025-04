Miközben egy harmadik játék elkészülésére egyre kevesebb esély mutatkozik, a Sony és a Naughty Dog nem akarta elszalasztani a televíziós sorozat körüli hype-vonatot a The Last of Us-szériával, így piacra dobtak hozzá egy gyűjteményes kiadást.

A The Last of Us Complete név alatt érkező csomag az első és a második rész felturbózott változatait tartalmazza PS5-re, és már most elérhető digitális formában, azonbanegy 110 dolláros gyűjtői kiadás képében.Ebben a csomagban fémdobozba zárva megtalálhatjuk mindkét játék lemezes kiadását az összes megjelent bővítménnyel, a The Last of Us: American Dreams képregény első négy számát, valamint négy darab litográfiát is.

