Bemutatkozott a The Dark Pictures Anthology: Directive 8020

Bemutatkozott a The Dark Pictures Anthology következő epizódja, ami alaposan meglepheti a rajongókat, hiszen a mai napon érkező The Devil In Me-hez, illetve a korábbiakhoz képest egy egészen új irányba viszi a szériát.

The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 -ról ugyanis még kevés információnk van, annyi azonban az első kedvcsináló alapján már teljesen világos, hogy, a történetben pedig egy űrhajó áll majd, melynek legénysége egy új lakható bolygó irányába tart.A koncepció roppant érdekes, de sajnos a The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 kapcsán még rengeteg a kérdés, sem a szereplőket, sem a konfliktust, de még azt sem ismerjük, hogy mikor és milyen platformokra érkezik a játék, tehát egyelőre több a kérdés, mint a válasz.