Bemutatkozott a Rainbow Six Siege X

A játék tizedik évfordulójának alkalmából a Ubisoft bejelentette a Rainbow Six: Siege X-et, amely valójában nem egy teljes értékű folytatás, mint inkább az alapjáték minden tekintetben feljavított és kibővített változata lesz.

A kiadó szerint a Rainbow Six: Siege , ezen felül pedig legalább újabb tíz esztendőre előre meghatározza majd az alkotást, ehhez pedig már egy kedvcsinálót is bemutattak, amely azonnal több izgalmas újdonságot feltételez.Sajnos azonban ez a felvétel még csak egy teaser trailer lett a sorban, a teljes körű leleplezésre várnunk kell még egy kicsit, egészen pontosan március 13-ig, lévén akkor kerül majd sor arra, hogy megismerhessük a Rainbow Six: Siege X valódi arcát.

