Bemutatkozott a Mortal Kombat 1

A sorozatos találgatások után a Netherrealm Studis végre bemutatta a Mortal Kombat-sorozat aktuális epizódját, mely nemes egyszerűséggel Mortal Kombat 1 címmel érkezhet - méghozzá sokkal előbb, mint gondolnánk.

A bunyós játék következő fejezetére ugyanis egyáltalán nem kell sokáig várnunk, lévén a tervek szerintPC-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt, méghozzá az összes legendás karakterrel, akik közül a többség meg is mutatja bunyós tudását az alábbi kedvcsinálón, mely a Mortal Kombat 1 első hivatalos előzetese is lett egyben.A hírek szerint a Mortal Kombat 1 egy teljesen új idővonalra helyezi át a sztorit, ami Liu Kang nevéhez köthető, és biztosan kapunk majd benne új játékmódokat, megannyi friss mozdulatot, sőt a harcrendszer is megújul egy kicsit.

Nézd nagyban ezt a videót!