A játék szeptember 10-én kerül a boltok polcaira PC-n, PS5-ön, Xbox Series X/S-en és Nintendo Switch-en egyaránt, a képregényekből és rajzfilmekből ismert nyolc karakterrel, változatos pályákkal, valamint egy- és többjátékos lehetőségekkel.Vérbeli árkád versenyként rengeteg kincs, felszedhető extra, rövidítés és trükközés várja majd a játékosokat, sőt a testreszabható autók sem hiányoznak belőle, akinek tehát az első epizód tetszett, annak most is érdemes lesz nyitva tartania a szemét.

A Microids bejelentette, hogy az Eden Games műhelyében készülődik a Garfield Kart 2: All You Can Drift , a népszerű árkád autóverseny folytatása, amelyben ismét bebújhatunk Garfield és barátainak bőrébe egy kis száguldás erejéig.