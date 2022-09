Bemutatkozott a Firewall Ultra című FPS a PSVR2-höz

Aki szeret FPS-játékokkal bohóckodni a virtuális valóságban és szeretne a gyűjteményében tudni egy PSVR2-t, annak különösen jó hír lehet, hogy a Sony a minap bejelentette a Firewall Ultra című videojátékot.

Az egykori Firewall: Zero Hour folytatásaként érkező alkotást ismét a First Contact Entertainment fejleszti, és várhatóan kezdőcímként érkezik a headsethez, mely valamikor jövő év elején debütálhat, és a kérdéses egy-, illetve többjátékos shooter már biztosan elérhető lesz hozzá. Firewall Ultra állítólag, valamint az összes új funkciót - így például a szemkövető technológiát is. Ha érdekel a projekt, vess rá egy pillantást az alábbiakban:

