Bemutatkozott a Fatal Fury: City of the Wolves

Az SNK már hónapok óta csipogott arról, hogy nem hagynak minket új Fatal Fury-játék nélkül a jövőben, és most végre lehullott a lepel az új projektről, ami Fatal Fury: City of the Wolves címmel érkezik majd egyszer.

Hogy pontosan mikor, az még nem derült ki, ellenben a címre már mérget vehetünk, valamint arra is, hogy, lévén a két karakter már az első kedvcsinálóból sem maradt ki, de olyan bunyósokra is mérget vehetünk már, mint Mai, B. Jenet, Billy és Marco.Hogy milyen platformokra érkezik és egyáltalán mikor érkezik a Fatal Fury: City of the Wolves , az egyelőre nem derült még ki, de az SNK nagy erőkkel dolgozik rajta, szóval legkésőbb jövőre már szinte biztosan számíthatunk rá.

