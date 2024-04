Bemutatkozott a Cat Quest 3 nyitójelenete

Egykoron senki se vette komolyan, egy egyszerű mobiljátéknak hitték, de miután PC-n és konzolokon is nagy sikert aratott, majd a második rész egyaránt hozta az első sikerét, azonnal felírta a nevét a térképre a Cat Quest-sorozat.

Olyannyira, hogy már a harmadik rész közeledésének örülhetünk, ami minden eddiginél csinosabb megjelenéssel és nagyobb kalandokkal kecsegtet majd nekünk, a The Gentlebros pedig most kiadott egy friss kedvcsinálót is hozzá, aminek részeként a nyitójelenetet tekinthetjük meg, de érdemes maradni benne az utolsó másodpercekig., azonban a tengerek nagyon veszélyesek, miközben Pi-patkányok (ez angolul a Pi-rats - pirates szójáték miatt viccesebb) vadásznak ránk.

