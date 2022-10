Bella Ramsey beismerte, hogy nem játszott még a The Last of Us-szal

Ha minden a tervek szerint alakul, 2023-ban egy nagyszerű televíziós sorozat indul majd útnak a The Last of Us alapján, ami az HBO védő szárnyai alatt készülődik, és mint kiderült, a szereplők nem pont olyan felkészültek a franchise kapcsán, mint azt sokan várnák.

Bella Ramsey, a képernyőn Ellie-t alakító színésznő ugyanis az USA Today kérdéseire válaszolva töredelmesen bevallotta, hogy soha nem játszott még életében a The Last of Us videojátékkal, az HBO részéről pedig azt tanácsolták neki, hogy kreatív okokból most már ne is nagyon ismerkedjen vele.Bella szerint azért ismeri a sztorit, az interneten utánanézett a játéknak, sőt a Youtube-on bele is kukkantott egy kicsit, de soha nem játszott vele ténylegesen. Hozzátette, hogy a TV sorozat forgatása lezajlott, legalább egy évig dolgoztak, ami arra enged következtetni, hogy minőségi produkció van születőben.