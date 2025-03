Belevághatunk az Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land kalandjába

A Koei Tecmo és a Gust egy hangulatos JRPG-kalandra hív mindenkit az Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Landbe, amely mostantól elérhető minden főbb platformon, így a franchise történetében először Xboxokon is.

Egy olyan világban, ahol az alkímia tiltottnak számít, alkimista hőseink az egykor virágzó Aladisi Birodalom bukása és az elveszett történelem mögötti igazságot próbálják kideríteni., a kaland során anyagokat és szintetizáló tárgyakat gyűjthetünk, amelyekből új tárgyakat készíthetünk, azokkal segítve a küldetés sikerét.A JRPG megjelenése alkalmából a Tekken 8-at hozzák el egy együttműködésre, különleges közös tartalmakkal, többek között jelmezekkel, képességekkel és kiegészítőkkel, amelyek egy későbbi időpontban ingyenes DLC-ként lesznek elérhetőek. Ehhez a kollaborációhoz és a megjelenéshez is jött egy-egy trailer, íme:

