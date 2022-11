Békével érkezett a Humankind első nagyobb tartalmi kiegészítője

Új kiegészítővel bővült az Amplitude Studios 4X-es stratégiai játéka, a Humankind , a DLC a diplomáciára fókuszál, új játékbeli funkciók érhetőek el a kémkedéshez, emellett számos új kultúra és friss tartalom is érkezett a stratégiai játékba.

A korábbi rossz hírek után, miszerint késik a játék konzolos verziója , végre valami jó dologgal is tudunk szolgálni a Humankind rajongói számára. Megérkezett ugyanis a Together We Rule csomag, ami kibővíti a diplomáciai lehetőségeinket a stratégiai játékban., többek között a birodalmak közötti fórumon, a Congress of Humankind során vitathatjuk majd meg a fennálló kérdéses ügyeket. A követség és a beszivárgó, szabotáló ügynökök használatával pedig rákényszeríthetjük majd az akaratunkat másokra.Érkezett egy új képesség, a Diplomatic Affinity, emellett 6 új diplomáciára fókuszáló kultúra, a sumérok, a Han kínaiak, a bolgárok, a svájciak, a skótok és a szingapúriak is elérhetőek már a játékban. Az új fizetős DLC mellett egy ingyenes frissítés is érkezett, a Metternich update új lopakodó mechanikákat és UI fejlesztéseket adott hozzá a stratégiai játékhoz.

