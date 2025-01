Bejelentve az MLB The Show 25

Idén sem maradnak virtuális baseball nélkül a sportág kedvelői, lévén a Sony bejelentette, hogy a San Diego Studio falai között már lassan be is fejeződnek az MLB The Show 25 munkálatai, így itt volt az ideje a formális bejelentésnek.

A játék március 18-án érkezik, de a Digital Deluxe Edition megvásárlói már március 14-én korai hozzáférést kaphatnak, és míg a célplatformok között a PS5, az Xbox Series X/S és a Nintendo Switch vannak kijelölve, a Sony szerint idén az MLB The Show aktuális epizódja nem kerül fel a Game Pass szolgáltatásra., ekkor az első gameplay felvételeket is megtekinthetjük, addig azonban be kell érnünk az alábbi trailerrel, amelyen a borítóra kerülő sztárok kapták a főszerepet.

Nézd nagyban ezt a videót!