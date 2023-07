Bejelentve az Avatar: The Last Airbender - A Quest for Balance

Újabb videojáték készülődik az Avatar anime világa alapján, a GameMill Entertainment és a Bamtang Games ugyanis bejelentették az Avatar: The Last Airbender - A Quest for Balance , ami már ideén ősszel meg is jelenhet.

Napra pontos dátum ugyan még nincs, az viszont biztos, hogy PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is jön az alkotás, ami egy vagány akció-kaland lesz a sorban, a főszerepben az Avatar anime világával és ismert karaktereivel, akik közülazért, hogy átverekedjük magunkat az izgalmas történeten.Az Avatar: The Last Airbender - A Quest for Balance játszható lesz egyedül és kooperatív módban is, az akciók mellett pedig nagy figyelmet fordítottak a készítők a fejtörőkre, a fejlesztésekre és arra, hogy a lehető legjobban visszaadják a franchise hangulatát.

