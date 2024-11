Bejelentve a Warcraft: Remastered és a Warcraft II: Remastered

Derült égből villámcsapásként érkezett a Blizzard Entertainment bejelentése, lévén megtudtuk, hogy a csapat elkészítette a legendás első két Warcraft-játék felújított változatát, amelyekre ráadásul már egy napot sem kell várnunk.

Történt ugyanis, hogy, méghozzá egyenként 10 dolláros árcédulával, de megvehetjük csomagban is őket Warcraft Remastered Battle Chest név alatt, ebben az esetben 40 dollárért cserébe az első két rész mellett a Warcraft III: Reforged is a miénk lehet.Ha egy kicsit közelebbről is megismerkednél a két feldolgozott Warcraft-játékkal, az alábbi kedvcsinálón alaposabban is megismerkedhetsz velük, illetve a saját szemeddel láthatod, hogy mire jutott a Blizzard "remastered" címszó alatt.

